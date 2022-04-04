Canan Barlas ile Gündem - Yeni küresel güvenlik nasıl şekilleniyor?

A Haber'de her pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de bu hafta dünya gündemine bomba gibi düşen Rusya-Ukrayna savaşı ve perde arkasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Rusya'nın yeni Karadeniz planı ne? Yeni küresel güvenlik nasıl şekilleniyor? Doların hakimiyeti yıkılıyor mu? Rusya ve Ukrayna savaşında vekalet savaşı mı? Gıda ve enerjiyi kimler kontrol ediyor? 03 Nisan 2022 tarihli yayının tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.