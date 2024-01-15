Canan Barlas ile Gündem - Terör örgütleri yeniden güçleniyor mu?

A Haber’de 15 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Büyük harekat başlayacak mı? Türkiye Irak’ta kaç km derinliğe inecek? Operasyonun kodları neler? ABD petrol bölgelerinde ne planlıyor? Terör örgütü PKK/PYD ABD’nin taşeronu mu? Türkiye kiminle mücadele ediyor? Gizli tünellerin ucu nereye çıkıyor? ” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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