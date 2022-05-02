Canan Barlas ile Gündem - Son anketler ne diyor?

A Haber'de her pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'in 01 Mayıs 2022 tarihli yayınında; Evde sokakta ve Meclis'te neler konuşuluyor? Kılıçdaroğlu kimleri hedef aldı? Son anketler ne diyor? Muhalefetin Osman Kavala çelişkisi neden? Elon Musk Twitter'ı nasıl satın aldı? sorularına yanıt arandı. Programı ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...