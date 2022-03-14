Canan Barlas ile Gündem - Rusya'nın savaş stratejisi ne?

A Haber'de her pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de bu hafta dünya gündemine bomba gibi düşen Rusya-Ukrayna savaşı ve perde arkasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Yabancı savaşçılar neden devrede? Rusya'nın savaş stratejisi ne? Savaşın uzamasını kimler istiyor? İngiliz medyası nedne CHP'ye çalışıyor? Akaryakıt fiyatları neden arttı? 13 Mart 2022 tarihli yayının tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.