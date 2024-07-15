CANAN BARLAS İLE GÜNDEM | ABD’de tarih tekerrür mü ediyor?

A Haber’de 14 Temmuz 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Programı'nda, “Saldırıda kimin parmağı var? ABD seçimleri nasıl etkilenir? Trump ölseydi iç savaş çıkar mıydı? ABD’de tarih tekerrür mü ediyor? ABD’de neler konuşuluyor? Tarihin değiştiği gecede neler oldu?" sorularına yanıt arandı.