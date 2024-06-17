Canan Barlas ile Gündem - FETÖ elebaşı Gülen’in yüzü neden şişti?

A Haber’de 16 Haziran 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Filistinliler Bayramı nasıl karşıladı? Lübnan İsrail savaşı nereye evrilir? İsrail Lübnan sınırında neler oluyor? Soykırım medyasını kimler fonluyor? Gülen'e organ nakli mi yapıldı yoksa öldü mü? FETÖ'de neler oluyor? Örgüt içi kavganın perde arkasından ne var? FETÖ elebaşı Gülen’in yüzü neden şişti? Sıcak çarpmasının belirtileri neler? Sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Kronik hastalıklar neden arttı?” sorularına yanıt arandı.