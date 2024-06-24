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CANAN BARLAS İLE GÜNDEM | Yeni dünya paylaşım savaşı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 01:22
A Haber’de 23 Haziran 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Programı'nda, “Yeni dünya paylaşım savaşı mı? Kasım’da 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? 3. Dünya savaşının ayak sesleri mi? 3. Dünya savaşında mıyız? Rusya’yı kim vurdu?” sorularına yanıt arandı.
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Yeni dünya paylaşım savaşı mı?
Yeni dünya paylaşım savaşı mı?
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