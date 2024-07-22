A Haber’de 21 Temmuz 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Programı'nda, "Biden seçim yarışından çekildi, Savaş yayılıyor mu?, Orta Doğu'da savaş yayılıyor mu?, Dijital kıyamet senaryosu mu?, Yabancı yazılımlar milli güvenlik tehdidi mi?, Dünyanın fişi nasıl çekildi? Sistem tek yazılım üzerinden mi yönetiliyor?, İnternetsiz yaşamak mümkün mü? Dünya normale nasıl dönecek?, Dijital kaos hayatı nasıl etkiledi?, Dijital kıyamet senaryosu mu?, İsrail neden 3. dünya savaşı istiyor?, Şam ile diyalogdan ABD neden rahatsız?" sorularına yanıt arandı.