03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - PKK Suriye’de 'devletçilik' mi oynuyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2024 01:16
A Haber’de 2 Haziran Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de “Yenilenen seçimi kim kazandı? Erdoğan hangi mesajları verdi? PKK Suriye’de “devletçilik” mi oynuyor? İsrail bu işin neresinde? Suriye’de 11 Haziran’da ne olacak? Afrika açılımı nasıl çarpıtıldı? Pasifik’te neler oluyor? sorularına yanıt arandı.

PKK Suriye’de ’devletçilik’ mi oynuyor?
PKK Suriye’de 'devletçilik' mi oynuyor?
Zincirleme kazanın sebebi ne?
Zincirleme kazanın sebebi ne?
Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?
Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?
Ege’de barış rüzgarları mı?
Ege’de barış rüzgarları mı?
Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu?
Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu?
AK Parti’de neler değişecek?
AK Parti’de neler değişecek?
Bağdat ve Erbil’de neler olacak?
Bağdat ve Erbil’de neler olacak?
Büyük Orta Doğu Savaşı kapıda mı?
Büyük Orta Doğu Savaşı kapıda mı?
Seçmen kararını ne değiştirdi?
Seçmen kararını ne değiştirdi?
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
Zamlar seçim ayarlı mı?
Zamlar seçim ayarlı mı?
Daha Fazla Video Göster