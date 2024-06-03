A Haber’de 2 Haziran Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de “Yenilenen seçimi kim kazandı? Erdoğan hangi mesajları verdi? PKK Suriye’de “devletçilik” mi oynuyor? İsrail bu işin neresinde? Suriye’de 11 Haziran’da ne olacak? Afrika açılımı nasıl çarpıtıldı? Pasifik’te neler oluyor? sorularına yanıt arandı.