10 Haziran 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?
A Haber’de 26 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında; “İsrail hükümeti’nde ‘Gazze çatlağı’ nasıl sonuçlanacak? Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor? Netanyahu gözünü nerelere dikti? İsrail’i kim nasıl durduracak? Batılı liderler soykırıma neden sessiz? ABD eliyel PKK-İsrail devleti planı mı? Eller hep tetikte dünya neden kaynıyor? Dünya neden çılgınca silahlanıyor? Küresel savaşta kim kiminle müttefik? Putin Ukrayna’ya nükleer füze mi atacak? Dünya sıfırlanıyor mu? Küresel şirketlerin stratejisi ne?” sorularına yanıt arandı.