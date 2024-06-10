A Haber’de 26 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında; “İsrail hükümeti’nde ‘Gazze çatlağı’ nasıl sonuçlanacak? Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor? Netanyahu gözünü nerelere dikti? İsrail’i kim nasıl durduracak? Batılı liderler soykırıma neden sessiz? ABD eliyel PKK-İsrail devleti planı mı? Eller hep tetikte dünya neden kaynıyor? Dünya neden çılgınca silahlanıyor? Küresel savaşta kim kiminle müttefik? Putin Ukrayna’ya nükleer füze mi atacak? Dünya sıfırlanıyor mu? Küresel şirketlerin stratejisi ne?” sorularına yanıt arandı.

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