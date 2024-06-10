10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 00:52
A Haber’de 26 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında; “İsrail hükümeti’nde ‘Gazze çatlağı’ nasıl sonuçlanacak? Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor? Netanyahu gözünü nerelere dikti? İsrail’i kim nasıl durduracak? Batılı liderler soykırıma neden sessiz? ABD eliyel PKK-İsrail devleti planı mı? Eller hep tetikte dünya neden kaynıyor? Dünya neden çılgınca silahlanıyor? Küresel savaşta kim kiminle müttefik? Putin Ukrayna’ya nükleer füze mi atacak? Dünya sıfırlanıyor mu? Küresel şirketlerin stratejisi ne?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?
Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?
PKK Suriye’de ’devletçilik’ mi oynuyor?
PKK Suriye’de 'devletçilik' mi oynuyor?
Zincirleme kazanın sebebi ne?
Zincirleme kazanın sebebi ne?
Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?
Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?
Ege’de barış rüzgarları mı?
Ege’de barış rüzgarları mı?
Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu?
Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu?
AK Parti’de neler değişecek?
AK Parti’de neler değişecek?
Bağdat ve Erbil’de neler olacak?
Bağdat ve Erbil’de neler olacak?
Büyük Orta Doğu Savaşı kapıda mı?
Büyük Orta Doğu Savaşı kapıda mı?
Seçmen kararını ne değiştirdi?
Seçmen kararını ne değiştirdi?
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
Daha Fazla Video Göster