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Canan Barlas ile Gündem | İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı?

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Giriş: 23.05.2022 01:45
A Haber'de yayınlanan ‘Canan Barlas ile Gündem'in 22 Mayıs 2022 tarihli yayınında; Türkiye'de buğday sıkıntısı var mı?, Devlet üretenin yanında, fırsatçılar kim?, Hangi ülkeler terör örgütü PKK'ya kucak açıyor?, İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı?, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Adaylık mitingi" mi yaptı? soruları masaya yatırıldı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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