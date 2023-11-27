Canan Barlas ile Gündem - İsrail Hamas arasında çatışmalar sürecek mi?

A Haber’de 26 Kasım 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “İsrail Hamas arasında çatışmalar sürecek mi? İsrail kitlesel hannibal protokolünü mü uyguladı? Kara para ağı nasıl işliyor? Fenomenler kara parayı nasıl aklıyor? Türkiye ‘savaş konsepti’ni nasıl değiştiriyor? ‘Kaan’ ile denklem nasıl değişecek? Hangi yeni silahlar düşmanın kabusu olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…