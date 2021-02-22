A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında bu hafta (22 Şubat 2021) Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı mı? Türkiye'nin yeni güvenlik strateji ne? soruları masaya yatırıldı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tor, Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik gündeme dair soruları A Haber’de yorumladılar. İşte “Canan Barlas ile Gündem” programının tamamı…

A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta (22 Şubat 2021) Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı mı? Türkiye'nin yeni güvenlik strateji ne? soruları masaya yatırıldı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tor, Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik gündeme dair soruları A Haber'de yorumladılar. İşte "Canan Barlas ile Gündem" programının tamamı…