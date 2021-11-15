Canan Barlas ile Gündem - Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak?

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar akşamı A Haber ekranında canlı olarak yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu hafta Akşener Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Başkan Erdoğan Çanakkale'de ne mesaj verdi? Bulgaristan'da seçim sonuçları nasıl? Kobani CHP'ye neden sıcak mesajlar gönderdi? Türkkan İYİ Parti'den ihraç ediir mi? Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi neden önemli? Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak? sorusuna yanıt aradı. İşte 144 Kasım 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar akşamı A Haber ekranında canlı olarak yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu hafta Akşener Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Başkan Erdoğan Çanakkale'de ne mesaj verdi? Bulgaristan'da seçim sonuçları nasıl? Kobani CHP'ye neden sıcak mesajlar gönderdi? Türkkan İYİ Parti'den ihraç ediir mi? Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi neden önemli? Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak? sorusuna yanıt aradı.