15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak?

Canan Barlas ile Gündem - Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2021 00:54
Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar akşamı A Haber ekranında canlı olarak yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu hafta Akşener Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Başkan Erdoğan Çanakkale'de ne mesaj verdi? Bulgaristan'da seçim sonuçları nasıl? Kobani CHP'ye neden sıcak mesajlar gönderdi? Türkkan İYİ Parti'den ihraç ediir mi? Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi neden önemli?  Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak? sorusuna yanıt aradı. İşte 144 Kasım 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar akşamı A Haber ekranında canlı olarak yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu hafta Akşener Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Başkan Erdoğan Çanakkale'de ne mesaj verdi? Bulgaristan'da seçim sonuçları nasıl? Kobani CHP'ye neden sıcak mesajlar gönderdi? Türkkan İYİ Parti'den ihraç ediir mi? Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi neden önemli? Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak? sorusuna yanıt aradı.

Canan Barlas ile Gündem - Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak?
Canan Barlas ile Gündem - Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak?
Türkkan vekillikten istifa edecek mi?
Türkkan vekillikten istifa edecek mi?
Canan Barlas ile Gündem | Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni dönem mi?
Canan Barlas ile Gündem | Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni dönem mi?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem | Türkiye ile ABD arsındaki F-35 krizi nasıl aşılacak?
Canan Barlas ile Gündem | Türkiye ile ABD arsındaki F-35 krizi nasıl aşılacak?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem - HDP CHP ve İYİ Parti’den ne istiyor?
Canan Barlas ile Gündem - HDP CHP ve İYİ Parti'den ne istiyor?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem | “HelpTurkey” çağrısı ile ne amaçlandı?
Canan Barlas ile Gündem | “HelpTurkey” çağrısı ile ne amaçlandı?
Canan Barlas ile Gündem - Orman yangınları PKK sabotajı mı?
Canan Barlas ile Gündem - Orman yangınları PKK sabotajı mı?
Canan Barlas ile Gündem - KKTC’yi hangi ülkeler tanıyacak?
Canan Barlas ile Gündem - KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak?
Daha Fazla Video Göster