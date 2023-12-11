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Canan Barlas ile Gündem - ABD ateşkesi neden veto etti?

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Giriş: 11.12.2023 00:27
A Haber’de 10 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Ateşi savaş lobisi mi körüklüyor? ABD ateşkesi neden veto etti? Asimetrik savaşta hangi aşamaya geçildi? Ateşkes ne zaman olur? Türkiye çevresi neden ateş çemberi? Küresel barış mümkün mü? İsrail neden KKTC’den toprak alıyor? İstihbarat savaşları mı? İsrail gizli servisi MOSSAD’ın Türkiye ve bölgedeki planı ne? Yeni ittifaklar kurulur mu? Adaylar ne zaman açıklanacak” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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