Milli sporcu Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok! Survivor'un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Sabriye Şengül, eğlenceli tavırları ve komik halleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemişti. Ancak yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat süren milli sporcu, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, verdiği pozlarla gündem oldu. İşte Sabriye Şengül'ün son hali...