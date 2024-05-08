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Haberler Galeri Milli sporcu Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok! Survivor'un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

Milli sporcu Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok! Survivor'un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Sabriye Şengül, eğlenceli tavırları ve komik halleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemişti. Ancak yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat süren milli sporcu, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, verdiği pozlarla gündem oldu. İşte Sabriye Şengül'ün son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:14
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Milli sporcu Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Survivor’un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Sabriye Şengül yıllar içindeki değşimiyle gündemde. Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Şengül'ün son hali sosyal medyayı salladı.

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Milli sporcu Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Survivor’un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

Instagram hesabından paylaştığı otoğraflarla adından söz ettiren Survivor Sabriye saçlarını uzatarak imaj değiştirdi ve iddialara göre de çeşitli estetikler yaptırdı.

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Milli sporcu Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Survivor’un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son haliyle olay yarattı.

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Milli sporcu Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Survivor’un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

Hem tarzını hem görünüşünü epey değiştiren Survivor Sabriye'nin son halini görenler "Bu kim tanıyamadık", "Eski halinden eser kalmamış" yorumlarında bulundu.

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Milli sporcu Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok! Survivor’un eski yarışmacısı değişimiyle ağızları açık bıraktı

İşte Sabriye Şengül başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...