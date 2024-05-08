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Haberler Galeri Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis'in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan'ın o sözlerine flaş değerlendirme

Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis'in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan'ın o sözlerine flaş değerlendirme

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'yı ziyaret etmeye hazırlanırken, komşu basını da bu ziyarete kilitlendi. İki ülke arasında son dönemdeki pozitif ilişkilere dikkat çeken Yunan basını, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını "dostluk elinin çok ötesinde" şeklinde nitelendirdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:06
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Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis’in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan’ın o sözlerine flaş değerlendirme

Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda yaşanan yoğun temas trafiği sayesinde ilişkilerdeki pozitif ivme sürüyor. Her iki taraf da iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını dile getiriyor.

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Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis’in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan’ın o sözlerine flaş değerlendirme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı tarihi ziyarette, karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis’in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan’ın o sözlerine flaş değerlendirme

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye bir iade-i ziyarette bulunacak olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 13 Mayıs'ta Ankara'da Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

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Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis’in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan’ın o sözlerine flaş değerlendirme

Başkan Erdoğan, önceki gün Miçotakis'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelecek.

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Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis’in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan’ın o sözlerine flaş değerlendirme

Çift başlı Selçuklu kartalı misali Doğu'yla ve Batı'yla ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız temelinde geliştirmenin yollarını arayacağız" ifadelerine yer verdi.