08 Mayıs 2024, Çarşamba
Komşuda Türkiye heyecanı! Yunanistan Miçotakis'in Ankara ziyaretini bekliyor! Başkan Erdoğan'ın o sözlerine flaş değerlendirme
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'yı ziyaret etmeye hazırlanırken, komşu basını da bu ziyarete kilitlendi. İki ülke arasında son dönemdeki pozitif ilişkilere dikkat çeken Yunan basını, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını "dostluk elinin çok ötesinde" şeklinde nitelendirdi.
Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:06
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