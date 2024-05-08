08 Mayıs 2024, Çarşamba
Gönül Dağı'nda pusuda bekleyen başrol ayrılığı! Ansızın kadrodan çıkartılıyor
Gönül Dağı, izleyicilerini son bölümleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin başlangıcından bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen yapım, kulislerdeki sürpriz iddialarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Özellikle bir oyuncunun karakterinin hikayede nasıl bir değişim göstereceği konusundaki spekülasyonlar, dizinin geleceği hakkında merak uyandırıyor. İzleyiciler, yeni bölümleri heyecan ve merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:13
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