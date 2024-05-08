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Haberler Galeri 1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

Emeklilik birçok kişi için çalışma hayatının sona ermesi ve daha sakin bir yaşam dönemine geçiş anlamına gelirken herkes için sabırsızlıkla beklenen bir dönem olmayabilir. Ancak bazı yasal düzenlemeler çalışanlara emekliliklerini erken yaşamaları için olanaklar sunar. İşte çalışanların emekli olmayı erken planlamalarına yardımcı olabilecek 7 etkili yöntem.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:36
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1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

Emeklilik Türkiye'deki birçok çalışanın uzun vadeli hedeflerinden biridir. Ancak bazı durumlarda emeklilik yaşını beklemek istemeyenler için erken emeklilik imkanları bulunmaktadır. İşte bu imkanları değerlendirerek emekliliği öne çekebilecek o detaylar...

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1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

Erkekler için emeklilik için gereken sigortalılık süresi 25 yıl iken, kadınlar için bu süre 20 yıldır. Ayrıca, işe giriş tarihine göre belirli bir prim ödenmesi gerekmektedir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırılmış olup, bu kişiler EYT yasasıyla erken emekli olma hakkına sahip olmuşlardır. Ancak EYT dışındaki sigortalılar için emeklilik için hem prim hem de yaş şartı bulunmaktadır.

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1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

Emeklilik yaşını öne çekmek için kullanılabilecek olan imkanlar şunlardır:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Bu sayede, çocukları olan bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir.

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1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

Askerlik: Erkekler için askerlik süresi, yaşını geriye çekerken aynı zamanda prim kazanma imkanı da sunar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sağlar.

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1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

On Yıl Prim: Kısmi emeklilik, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar için geçerlidir. Bu yöntemle daha fazla çalışmadan emekli olunabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkabilir.