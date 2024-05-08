1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...

Erkekler için emeklilik için gereken sigortalılık süresi 25 yıl iken, kadınlar için bu süre 20 yıldır. Ayrıca, işe giriş tarihine göre belirli bir prim ödenmesi gerekmektedir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırılmış olup, bu kişiler EYT yasasıyla erken emekli olma hakkına sahip olmuşlardır. Ancak EYT dışındaki sigortalılar için emeklilik için hem prim hem de yaş şartı bulunmaktadır.