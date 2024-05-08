08 Mayıs 2024, Çarşamba
1997 1999 2003 2005 girişine emeklilik piyangosu vurdu! Yeni tablo ayyuka çıktı: 3600 4200 5400 güne...
Emeklilik birçok kişi için çalışma hayatının sona ermesi ve daha sakin bir yaşam dönemine geçiş anlamına gelirken herkes için sabırsızlıkla beklenen bir dönem olmayabilir. Ancak bazı yasal düzenlemeler çalışanlara emekliliklerini erken yaşamaları için olanaklar sunar. İşte çalışanların emekli olmayı erken planlamalarına yardımcı olabilecek 7 etkili yöntem.
Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:36
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