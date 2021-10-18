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Canan Barlas ile Gündem

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Giriş: 18.10.2021 01:53
Güncelleme:18.10.2021 01:54
A Haber’de hafta sonu yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de Milli vakıf ve dernekler neden hedefte?  Anketlerle psikolojik operasyon çabası mı? ABD neden F-16 uçağı teklif etti? İstikrara yönelik yeni kaos planı mı? Kılıçdaroğlu ifade vermeye gidecek mi? başlıkları ele alındı. 17 Ekim 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz...
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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Canan Barlas ile Gündem
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Canan Barlas ile Gündem
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