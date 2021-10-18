A Haber’de hafta sonu yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de Milli vakıf ve dernekler neden hedefte? Anketlerle psikolojik operasyon çabası mı? ABD neden F-16 uçağı teklif etti? İstikrara yönelik yeni kaos planı mı? Kılıçdaroğlu ifade vermeye gidecek mi? başlıkları ele alındı. 17 Ekim 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz...