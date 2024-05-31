31 Mayıs 2024, Cuma
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ARKA PLAN - İsrail gözünü Türkiye’ye mi dikiyor?
A Haber’de 30 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “ Efes Tatbikatı’yla kime ne mesaj verildi? Yair Netanyahu neden o haritayı paylaştı? İsrail gözünü Türkiye’ye mi dikiyor? Suriye’de ikinci İsrail planı mı? Teröristan planı ne şekilde bozulacak? ABD’mi Çin’i, Çin mi ABD’yi çevreledi? ABD’mi Çin’i, Çin mi ABD’yi kuşattı? “sorularına yanıt arandı.