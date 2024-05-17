A Haber’de 16 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; “6-8 Ekim provokasyonu neydi? 6-8 Ekim’de neler oldu? Kaos tetikçilerinin planı neydi? Kirli eller kumpasında yeni detaylar ne? Kirli eller kumpasında kim kiminle? Gizli tanık nasıl kaçırıldı? Emniyette kim nasıl yapılandı? Slovakya Başbakanı’nı kim neden vurdu? Dünyada suikastlar dönemi mi başladı? Batı karşıtı başbakan neden hedef alındı? Netanyahu gözünü nereye dikti?” sorularına yanıt arandı.

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