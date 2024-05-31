"Teröristan" planı ne şekilde bozulacak? Harekat kapıda mı?

Suriye'nin kuzeyinde bulunan hain terör örgütü PKK'nın bir kolu olan PYD/YPG, 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de yasa dışı yerel seçim çağrısı yaptı. Güvenlik kaynakları, bunu PYD/YPG'nin kendisine Fırat Nehri’nin doğusunda meşruiyet kazandırma çabası olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına ters düşen sözde seçim çağrısı sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. "Teröristan" planı ne şekilde bozulacak? Türkiye Suriye'de ne yapacak? PKK'nın sözde seçimi yapılırsa ne olur? Akademisyen ve Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber'de konuyu değerlendirdi...