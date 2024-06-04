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Aksaray'da sokak ortasında kadına şiddet! Eski karısını yerde metrelerce sürükledi | "Bırak beni" feryadına aldırış etmedi

"Yok artık" dedirten olay, Aksaray'da yaşandı. Araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını refüjde yakalayan şahıs, ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirdi. Kadına şiddette yürekleri sızlatan o görüntü saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 01:37 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 01:50
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Aksaray’da yok artık dedirten olay! Sokak ortasında eski karısını metrelerce yerde sürükledi

"Yok artık" dedirten olay, Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi yakınlarında yaşandı.

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Aksaray’da yok artık dedirten olay! Sokak ortasında eski karısını metrelerce yerde sürükledi

Edinilen bilgiye göre, eski eşi olduğu öğrenilen D.E. (42) isimli kadın ile görüşmek üzere buluşan Ö.F.B. (45) bir süre konuştuktan sonra kadın araçtan inmek istedi. Kadını araçtan indirmediği iddia edilen eski koca, aracın kapılarını kilitleyip hareket ederek kadının inmesine engel oldu.

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Aksaray’da yok artık dedirten olay! Sokak ortasında eski karısını metrelerce yerde sürükledi

Bir süre sonra kırmızı ışıkta duran araçtan inmeyi başaran kadın, kaçmak isterken eski kocası tarafından refüjde yakalandı. Darp etmeye çalıştığı kadını kollarından tutarak zorla durdurmaya çalışan Ö.F.B., ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını yine zorla araca götürmeye çalıştı.

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Aksaray’da yok artık dedirten olay! Sokak ortasında eski karısını metrelerce yerde sürükledi

Kadın direndikçe sokak artasında kadını zorla götürmeye çalışan eski koca, giysilerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını zorla sürükleye sürükleye 68 ES 022 plakalı araca doğru götürdü.

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Aksaray’da yok artık dedirten olay! Sokak ortasında eski karısını metrelerce yerde sürükledi

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı.