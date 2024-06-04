04 Haziran 2024, Salı
Aksaray'da sokak ortasında kadına şiddet! Eski karısını yerde metrelerce sürükledi | "Bırak beni" feryadına aldırış etmedi
"Yok artık" dedirten olay, Aksaray'da yaşandı. Araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını refüjde yakalayan şahıs, ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirdi. Kadına şiddette yürekleri sızlatan o görüntü saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 01:37 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 01:50
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