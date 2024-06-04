Aksaray'da sokak ortasında kadına şiddet! Eski karısını yerde metrelerce sürükledi | "Bırak beni" feryadına aldırış etmedi

Edinilen bilgiye göre, eski eşi olduğu öğrenilen D.E. (42) isimli kadın ile görüşmek üzere buluşan Ö.F.B. (45) bir süre konuştuktan sonra kadın araçtan inmek istedi. Kadını araçtan indirmediği iddia edilen eski koca, aracın kapılarını kilitleyip hareket ederek kadının inmesine engel oldu.