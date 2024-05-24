24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Reisi'nin ölümü "kasıtlı sabotaj" mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 00:59
A Haber’de yayınlanan Arka Plan’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Reisi'nin ardından İran... Ne olacak? Reisi'nin cenaze töreni izlenimleri, Reisi'nin ölümü sonrası: İranlılar ne dedi? Reisi'nin ölümü ve sonrası, Reisi'nin ölümüne dair soru işaretleri, Ölümlü kaza halı altına mı süpürülüyor? Reisi'nin ölümü: Soru çok, gerçek ne? Reisi'nin ölümü "kasıtlı sabotaj" mı? Reisi'nin ön kaza raporundan şok detaylar, Ön kaza raporu ilk kez A Haber'de, Taşları yerinden oynatan ölümlü kaza, İran'da asker düzensizliği tepki topladı, Reisi'nin cenazesinden dikkat çeken anlar, "Ölümlü kaza"ya ilişkin en sıcak bilgiler ” sorularına yanıt arandı.
Reisi’nin ölümü kasıtlı sabotaj mı?
Reisi'nin ölümü "kasıtlı sabotaj" mı?
Kaos tetikçilerinin planı neydi?
Kaos tetikçilerinin planı neydi?
İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı?
İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı?
Erdoğan-Özel görüşmesi neleri değiştirir?
Erdoğan-Özel görüşmesi neleri değiştirir?
Meclis bahçesinde DEM Partili Sırrı Sakık ile ne yaşandı?
Meclis bahçesinde DEM Partili Sırrı Sakık ile ne yaşandı?
Tokat depremi Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?
Tokat depremi Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?
Seçim sonuçlarını neler belirledi?
Seçim sonuçlarını neler belirledi?
CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor?
CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor?
Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?
Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?
Putin’in şeytanı SARMAT füzesi neden savaşa hazır konuma geldi?
Putin’in şeytanı SARMAT füzesi neden savaşa hazır konuma geldi?
KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor?
KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor?
Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi?
Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi?
Daha Fazla Video Göster