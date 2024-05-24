A Haber’de yayınlanan Arka Plan’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Reisi'nin ardından İran... Ne olacak? Reisi'nin cenaze töreni izlenimleri, Reisi'nin ölümü sonrası: İranlılar ne dedi? Reisi'nin ölümü ve sonrası, Reisi'nin ölümüne dair soru işaretleri, Ölümlü kaza halı altına mı süpürülüyor? Reisi'nin ölümü: Soru çok, gerçek ne? Reisi'nin ölümü "kasıtlı sabotaj" mı? Reisi'nin ön kaza raporundan şok detaylar, Ön kaza raporu ilk kez A Haber'de, Taşları yerinden oynatan ölümlü kaza, İran'da asker düzensizliği tepki topladı, Reisi'nin cenazesinden dikkat çeken anlar, "Ölümlü kaza"ya ilişkin en sıcak bilgiler ” sorularına yanıt arandı.