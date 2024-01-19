19 Ocak 2024, Cuma
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Arka Plan - Olası operasyonda hangi terör hedefleri öncelik olacak?
A Haber’de 18 Ocak tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Aday profilleri ne mesaj veriyor? Özgür Özel DEM Parti’ye ne vadetti? Hava harekatı ‘kara harekatı’na döner mi? Olası operasyonda hangi terör hedefleri öncelik olacak? ‘Üs bölgeler stratejisi’ nasıl işliyor? Irak’ın kuzeyinde 300 km’lik güvenli hat nasıl oluştu? ‘Terörist devşirme merkezi’ Süleymaniye mi? Fidan’ın ‘ileri adım’ mesajı neye işaret? İran-Pakistan savaşı mı? İki ülke arasında yaşanan gerilim bölgesel savaşın habercisi mi? İran… Pakistan… Yemen… Irak… Suriye… Neler oluyor?” sorularına yanıt arandı. İşte 18 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...