Arka Plan - Fatih Camii’ndeki saldırı nasıl gerçekleşti?

A Haber’de 11 Ocak tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Soykırım davası Lahey’de başladı İsrail suçlanacak mı? Vicdanlar karar verdi hukuk ne diyecek? İsrail hangi ‘yasaklı silahları’ kullandı? Katliam kabinesi birbirine mi düştü? İsrail, Gazze’de çıkmazda mı? Fatih Camii’ndeki saldırı nasıl gerçekleşti? Türkiye’de başka MOSSAD ajanı var mı, yeni operasyon gelecek mi? Türk donanması tarihi dönemeçte; Nereden nereye gelindi? Türk Savunma Sanayii’nde gelinen nokta dünyaya ne mesaj veriyor? Hangi illerde ittifak yapılacak, DEM CHP’den ne istedi? Özgür Özel, DEM/HDP’ye hangi belediyeleri bırakacak?” sorularına yanıt arandı. İşte 11 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...