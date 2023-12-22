Arka Plan - Akşener-İmamoğlu-Yavaş üçgeninde seçimin ardından neler yaşandı?

A Haber’de 21 Aralık tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Yeni asgari ücret ne olacak? 2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek? Tuzla Piyade Okulu tartışmasının aslı ne? Devlet büyüklerine küfredenler kimler? Muhalefette ‘savaş’ nasıl başladı? Akşener-İmamoğlu-Yavaş üçgeninde seçimin ardından neler yaşandı? İYİ Parti’deki istifalarda ‘CHP’ etkisi mi? Akşener, İmamoğlu-Yavaş’ı sildi mi? İsrail nerede, Hamas’ın ‘direniş stratejisi’ nasıl işliyor?” sorularına yanıt arandı. İşte 21 Aralık 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...