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İran’da oyun içinde oyun mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 01:20
A Haber’de 24 Mayıs 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “Reisi öldü mü, öldürüldü mü? İran’da konuşulmayan gerçekler ne? Reisi ölüm helikopterine mi bindirildi? O helikopter nasıl düştü? Reisi neden uçan hurdaya bindirildi? Derin İran hangi istihbaratla çalışıyor? Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu? İran’da oyun içinde oyun mu? Taht oyunları İran’ı kaça böldü? Reisinin ardından İran’da ne oluyor? Tahran kulislerinde neler konuşuluyor? Devrim muhafızları içinde çatışma mı var? Devletlerin 1 numaralarına ne oluyor? Tatbikat mı işgal provası mı? Tayvan Asya Pasifik’in yeni Ukraynası mı?” sorularına yanıt arandı.
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