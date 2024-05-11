11 Mayıs 2024, Cumartesi
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Hangi ülkeler 'Özgür Filistin' diyor?
A Haber’de 10 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “İsrail Refah üzeninden planladığı saldırıyla neyi amaçlıyor? ABD – İsrail hattında kanlı el yükseltme mi? Gazze’de sahada neler yaşanıyor? Hangi ülkeler özgür Filistin diyor? Hangi ülkeler silah satışını durdurdu? Kıyamet savaşı anlaşmazlığa mı yol açtı? Büyük savaş mı, adil bir barış mı? Küresel para baronları şimdi ne yapacak? Adı konulmayan bir harekat mı yapılıyor?” sorularına yanıt arandı.