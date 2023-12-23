Aklın Yolu - “İsrail saldırılar, Hamas’ın direniş stratejisi hangi aşamada?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 22 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İsrail saldırılar, Hamas’ın direniş stratejisi hangi aşamada? İsrail’in elit mangasının Gazze’den çekilmesi ne anlama geliyor?” sorularına yanıt arandı.