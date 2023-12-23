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Aklın Yolu - “İsrail saldırılar, Hamas’ın direniş stratejisi hangi aşamada?

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Giriş: 23.12.2023 01:35
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 22 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İsrail saldırılar, Hamas’ın direniş stratejisi hangi aşamada? İsrail’in elit mangasının Gazze’den çekilmesi ne anlama geliyor?” sorularına yanıt arandı.
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