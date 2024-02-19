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Türk dizileri 170’ten fazla ülkede! Dünya Türk dizilerini izliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 09:07
Türk dizilerinin başarısı sınırları aştı. Rekora koşan yapımlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan açıklama geldi. Batuhan Mumcu, dizilerin 170'ten fazla ülkede, 750 milyon kişiye ulaştığını söyledi.
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