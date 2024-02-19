Türk dizileri 170’ten fazla ülkede! Dünya Türk dizilerini izliyor

Türk dizilerinin başarısı sınırları aştı. Rekora koşan yapımlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan açıklama geldi. Batuhan Mumcu, dizilerin 170'ten fazla ülkede, 750 milyon kişiye ulaştığını söyledi.

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