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Bakır ve kalaycıların 100 derece sıcakta zorlu mesaisi! Bakır kalaycıları aşırı sıcakta zorlu şartlarda ter döküyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 17:58
Güneydoğu Anadolu’da bakır kalaycıları 100 derece sıcakta zorlu mesai yapıyor. Peki bakırlar nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa Gaziantep’ten Bakırcılar Çarşısından aktardı. İşte detaylar…
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Bakırcıların 100 derece sıcakta zorlu mesaisi!
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