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Bafta’ya Opoenheimer damgası! En iyi kadın oyuncu Emma Stone seçildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 09:09
İngiltere'de gözler Bafta ödül törenindeydi. Geceye 7 dalda ödül kazanan "Oppenheimer" filmi damga vurdu. En iyi kadın oyuncu Emma Stone seçildi. Gecede Gazze de unutulmadı. Senarist Paul Laverty "soykırımı durdurun" pankartı açtı.
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