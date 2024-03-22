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Rusya'dan AKM'ye bravo ödülü! AKM en iyi konser-tiyatro mekanı seçildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 11:31
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası prestije sahip Rusya Bravo Ödülleri'nde "En iyi konser/ tiyatro mekânı" seçildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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