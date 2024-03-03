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Zahidem türküsünün hikayesi! İmkansız aşkların türküsü... | BİR TÜRKÜNÜN HİKAYESİ

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 14:57
Güncelleme:03.03.2024 15:01
"Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur çünkü kötü insanların türküleri yoktur", der Neşet Ertaş. İşte Neşet Ertaş'ın o yanık sesiyle söylediği Zahidem türküsünün hikayesi...
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Zahidem türküsünün hikayesi
Zahidem türküsünün hikayesi
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