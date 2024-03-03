Zahidem türküsünün hikayesi! İmkansız aşkların türküsü... | BİR TÜRKÜNÜN HİKAYESİ

"Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur çünkü kötü insanların türküleri yoktur", der Neşet Ertaş. İşte Neşet Ertaş'ın o yanık sesiyle söylediği Zahidem türküsünün hikayesi...

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