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MFÖ’den Özkan’sız ilk konser! Mazhar ve Fuat Özkan’sız ilk kez sahnede

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 09:14
MFÖ grubu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un vefatının ardından ilk konserini verdi. Duygusal anların yaşandığı konserde uğur unutulmadı.
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