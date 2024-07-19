19 Temmuz 2024, Cuma
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100 yıl sonra bir ilk! Restorasyonu tamamlanan ve Osmanlı'dan derinler izler taşıyan "Yıldız Sarayı" açılıyor | Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek
Buram buram tarih kokan Osmanlı İmparatorluğu'nun son sarayı olarak bilinen İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nda 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları artık tamamlandı. Yıldız Sarayı, böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açılacak. Yıldız Sarayı'nda "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. İşte Osmanlı'nın derin izlerini taşıyan saray...