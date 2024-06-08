Çanakkale’de yazılan destanın türküsü! Tarihe sığmayan Çanakale’nin türküsü

A Haber’in hazırladığı Bir Türkünün Hikayesi programı, bu haftaki bölümde destanlaşan Çanakkale savaşlarını konu alan Aynalı Çarşı türküsünün hikayesini ekranlara getirdi. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz…

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