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Oscar’a Oppenheimer damgası

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 08:49
Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler Oscar ödül törenindeydi. Gecede Oppenheimer filmi ödülleri topladı. Los Angeles sokaklarıysa İsrail karşıtı protestolara sahne oldu.
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Oscar’a Oppenheimer damgası
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