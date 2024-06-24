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Haydarpaşa garı restorasyonunda son aşama! Tarihi garın etrafındaki örtü ilk kez kaldırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 20:25
İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Haydarpaşa Garı’nda yapılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi garın çevresini kaplayan örtünün bir kısmı yıllar sonra kaldırıldı. Restorasyonun devam ettiği Haydarpaşa Garı’nın son hali uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.
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Haydarpaşa garı restorasyonunda son aşama!
Haydarpaşa garı restorasyonunda son aşama!
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