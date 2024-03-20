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Son dakika | Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem.

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 09:31
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi..
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Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem.
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem.
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