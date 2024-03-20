Son dakika | Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi..

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