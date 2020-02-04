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04.02.2020

Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül'den Kanal D ve Hakan Ural hakkında flaş sözleri |Video

Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül'den Hakan Ural hakkında flaş açıklamalar. Sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj yayınlayan Akgül, programdaki görevine neden son verildiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında şok bir ayrılık yaşandı. Hakan Ural ile birlikte bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta programındaki görevi son erdiğini duyuran Seda Akgül, ayrılık kararıyla ilgili açıklama yaptı. Peki Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldı? İşte Seda Akgül'ün sosyal medyadan yaptığı o açıklama...

Sunucu Seda Akgül, bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta adlı programındaki görevinin sona erdiğini söyledi. Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık kararıyla ilgili sert ifadeler kullandı.

Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Yeni haftanın ilk gününde Kanal D'de Hakan Ural'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Hakan Ural'la birlikte sunduğu sabah programını sürpriz bir kararla bırakan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrılık kararı merak edilen sunucu bununla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İşte Seda Akgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı o açıklama:

"Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır.

Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrübemdir. Her şeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir. Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen… Kendi tecrübe, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum…"

"HAKKIM HELAL DEĞİL"

Çektiği videolarla yaşanan ayrılığa açıklık getiren Seda Akgül, "Ekmekle oynayanın ekmeği olmaz" şeklinde ifadeler kullandı.

İşte o sert sözler:

"Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün… Kanal D'yi tenzih ederim… Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle… Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil"

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