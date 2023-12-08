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Cumhuriyet’in 100. yılı için sahneye çıktılar! ABD’de Anadolu eserleri konseri

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 16:11
Türk-Amerikan Sanat Topluluğu, New York'ta Cumhuriyet’in 100. yılına özel 'Anadolu Eserleri' isimli bir konser verdi. Ünlü orkestra şefi devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetimindeki konsere ilgi yoğundu.
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