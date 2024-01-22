22 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özkan’sız ilk konser! MFÖ, Özkan’sız sahnelere dönüyor
Yaklaşık 7 ay önce Türk müziğinin efsanevi grubu MFÖ'nün "Ö"sü yani Özkan Uğur'u aramızdan ayrılmıştı. 52 yıllık yol arkadaşlarını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, aylar sonra ilk kez konser vermeye karar verdi. Mazhar Alanson, 16 Mart'ta İstanbul'da verecekleri konser için duygusal bir paylaşım yaptı, "Kader de bu da varmış, en başa dönmek... " ifadeleriyle MFÖ hayranlarını hüzne boğdu.