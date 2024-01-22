Özkan’sız ilk konser! MFÖ, Özkan’sız sahnelere dönüyor

Yaklaşık 7 ay önce Türk müziğinin efsanevi grubu MFÖ'nün "Ö"sü yani Özkan Uğur'u aramızdan ayrılmıştı. 52 yıllık yol arkadaşlarını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, aylar sonra ilk kez konser vermeye karar verdi. Mazhar Alanson, 16 Mart'ta İstanbul'da verecekleri konser için duygusal bir paylaşım yaptı, "Kader de bu da varmış, en başa dönmek... " ifadeleriyle MFÖ hayranlarını hüzne boğdu.

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