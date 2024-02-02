Lacivert dergisi yurt dışında! İlk durak Roma ikinci durak Malta

Lacivert Dergisi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen yurtdışı buluşmaları devam ediyor. 2023'te Macaristan, Kosova ve Almanya’da gerçekleşen etkinliğin 2024'teki ilk durağı İtalya ve Malta oldu.

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