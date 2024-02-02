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Lacivert dergisi yurt dışında! İlk durak Roma ikinci durak Malta

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 19:22
Lacivert Dergisi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen yurtdışı buluşmaları devam ediyor. 2023'te Macaristan, Kosova ve Almanya’da gerçekleşen etkinliğin 2024'teki ilk durağı İtalya ve Malta oldu.
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