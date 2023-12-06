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Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatının 2. yılı

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Giriş: 06.12.2023 12:58
Güncelleme:06.12.2023 13:47
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, yaşayan tek türk filozofuydu. 74 yıllık yaşamına önemli bir kariyer çok sayıda eser sığdırdı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Teoman Duralı, iki yıl önce bugün 74 yaşında vefat etti.
Prof. Dr. Teoman Duralı’nın vefatının 2. yılı
Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatının 2. yılı
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