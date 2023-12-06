Prof. Dr. Teoman Duralı’nın vefatının 2. yılı

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, yaşayan tek türk filozofuydu. 74 yıllık yaşamına önemli bir kariyer çok sayıda eser sığdırdı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Teoman Duralı, iki yıl önce bugün 74 yaşında vefat etti.