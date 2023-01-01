Eski eşya onun elinde yeniden hayat buluyor! Sanatla zanaatı birleştirdi

Edirne'de yaşayan Emine Ayaz eskimiş kıyafetlerini boyayarak geri dönüştürmeye başladı. Emine Ayaz, bir merakla başladığı bu işi şimdi meslek olarak yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN