01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kültür Sanat Videoları Eski eşya onun elinde yeniden hayat buluyor! Sanatla zanaatı birleştirdi

Eski eşya onun elinde yeniden hayat buluyor! Sanatla zanaatı birleştirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2023 10:17
Edirne'de yaşayan Emine Ayaz eskimiş kıyafetlerini boyayarak geri dönüştürmeye başladı. Emine Ayaz, bir merakla başladığı bu işi şimdi meslek olarak yapıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanatla zanaatı birleştirdi
Sanatla zanaatı birleştirdi
Şairler şehrinde özel günler!
Şairler şehrinde özel günler!
Yusuf İslam Türkiye’de ilk kez konser verdi!
Yusuf İslam Türkiye’de ilk kez konser verdi!
Daktiloyla yaptı! Gören inanamadı
Daktiloyla yaptı! Gören inanamadı
13. İstanbul Edebiyat Festivali başladı
13. İstanbul Edebiyat Festivali başladı
Bursa’da ikinci kitap fuarı açıldı!
Bursa'da ikinci kitap fuarı açıldı!
2022’de bitecek işte son hali
2022'de bitecek işte son hali
Sanatseverler ’USTALAR’ sergisinde buluştu
Sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu
Tarihi eser ait olduğu topraklarda!
Tarihi eser ait olduğu topraklarda!
Müzisyen Erdal HDP’nin provokasyonuna geçit vermedi!
Müzisyen Erdal HDP'nin provokasyonuna geçit vermedi!
Goran Bregoviç Mersinlilerle buluştu! Kons
Goran Bregoviç Mersinlilerle buluştu! Kons
Osmanlı’nın geleneksel lezzeti: Akide şekeri
Osmanlı’nın geleneksel lezzeti: Akide şekeri
Daha Fazla Video Göster