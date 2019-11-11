Aman Reis Duymasın yeni fragmanı izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ekibinde yeni sinema filmi

Atv ekranlarında ssalı akşamlarına damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının rol aldığı sinema filmi Aman Reis Duymasın 13 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Aman Reis Duymasın filminin yeni fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, "Aman Reis Duymasın" filminin fragmanı görücüye çıktı. Yeraltı dünyasının önemli isimleri eğlenceli bir yol hikayesine çıkar. Fragman aksiyon dolu ve eğlenceli sahneleriyle yayınlandığı andan itibaren büyük ses getirdi.

Filmin Konusu:



Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul'a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.



AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN İLK FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN