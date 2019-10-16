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16.10.2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ekibinden sinema filmi: Aman Reis Duymasın |Video

ATV'nin salı akşamlarına 5 sezondur damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ekibinden yepyeni bir sinema filmi: Aman Reis Duymasın... "Aman Reis Duymasın" filmi, yeraltı mafya camiasının çıktığı bir tatili konu ediniyor. Peki başrolünü Oktay Kaynarca'nın (Hızır Bey) oynadığı filmde kimler rol alıyor. Film ne zaman vizyona girecek? Aman Reis Duymasın sinema filminin sosyal medyada yayınlanan ilk tanıtım (fragman) videosu büyük beğeni topladı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Onur Tan oturuyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosu Aman Reis Duymasın için kamera karşısına geçti.

AMAN REİS DUYMASIN FRAGMANI YAYINLADI

Salı akşamlarına damga vuran ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz severleri, kısa süre içinde beyaz perdede yayınlanacak olan Aman Reis Duymasın'ı merakla bekliyordu.

AMAN REİS DUYMASIN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı Aman Reis Duymasın'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Aman Reis Duymasın filminin fragmanı beğeni topladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının merakla beklenen filmi Aman Reis Duymasın'ın fragmanı. Film 13 Aralık itibarıyla sinemalarda gösterime girecek.

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'Aman Reis Duymasın' filminin fragmanı yayınladı
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